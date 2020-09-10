У FIFA 21 назвали ТОП-10 найкращих гравців

Джерело - espreso.tv.
Аргентинський форвард Ліонель Мессі з рейтингом 93 буде найкращим гравцем у футбольному симуляторі FIFA 21
Про це повідомляє EA Sports.
ТОП-10 гравців FIFA 21:
1. Ліонель Мессі (Барселона, Іспанія) - рейтинг 93
2. Кріштіану Роналду (Ювентус, Італія) - 92
3. Роберт Левандовські (Баварія, Німеччина) - 91
4. Кевін де Брейне (Манчестер Сіті, Англія) - 91
5. Неймар (ПСЖ, Франція) - 91
6. Ян Облак (Атлетико, Іспанія) - 91
7. Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль, Англія) - 90
8. Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція) - 90
9. Мохамед Салах (Ліверпуль, Англія) - 90
10. Садіо Мане (Ліверпуль, Англія) – 90
FIFA 21 вийде 9 жовтня на платформи PC, PS4 і Xbox One.
Нагадаємо, Мораес потрапив до збірної сезону решти світу в FIFA 20.