У FIFA 21 назвали ТОП-10 найкращих гравців

Став відомий рейтинг FIFA 21

Аргентинський форвард Ліонель Мессі з рейтингом 93 буде найкращим гравцем у футбольному симуляторі FIFA 21

Про це повідомляє EA Sports.

ТОП-10 гравців FIFA 21:

1. Ліонель Мессі (Барселона, Іспанія) - рейтинг 93

2. Кріштіану Роналду (Ювентус, Італія) - 92

3. Роберт Левандовські (Баварія, Німеччина) - 91

4. Кевін де Брейне (Манчестер Сіті, Англія) - 91

5. Неймар (ПСЖ, Франція) - 91

6. Ян Облак (Атлетико, Іспанія) - 91

7. Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль, Англія) - 90

8. Кіліан Мбаппе (ПСЖ, Франція) - 90

9. Мохамед Салах (Ліверпуль, Англія) - 90

10. Садіо Мане (Ліверпуль, Англія) – 90

FIFA 21 вийде 9 жовтня на платформи PC, PS4 і Xbox One.

Нагадаємо, Мораес потрапив до збірної сезону решти світу в FIFA 20.