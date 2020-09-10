Обамеянг узгодив новий контракт з Арсеналом

Джерело - isport.ua.
Нападник Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг близький до того, щоб продовжити контракт з клубом.
Про це повідомляє The Athletic.
Футболіст погодив всі умови нової угоди і найближчим часом сторони повинні його підписати.
Контракт буде розрахований до червня 2023 року.
Нинішня угода футболіста і лондонського клубу закінчується в червні 2021 року.
У сезоні-2019/20 Обамеянг провів за Арсенал 44 матчі, на його рахунку 29 голів і 4 результативні передачі.
Нагадаємо, Езіл може покинути Арсенал.