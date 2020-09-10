Обамеянг узгодив новий контракт з Арсеналом

П'єр-Емерік Обамеянг може залишитися в Арсеналі

Нападник Арсенала П'єр-Емерік Обамеянг близький до того, щоб продовжити контракт з клубом.

Про це повідомляє The Athletic.

Футболіст погодив всі умови нової угоди і найближчим часом сторони повинні його підписати.

Контракт буде розрахований до червня 2023 року.

Нинішня угода футболіста і лондонського клубу закінчується в червні 2021 року.

У сезоні-2019/20 Обамеянг провів за Арсенал 44 матчі, на його рахунку 29 голів і 4 результативні передачі.

Нагадаємо, Езіл може покинути Арсенал.