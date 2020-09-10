Вірт може залишити рівненський Верес

Джерело - sportarena.com.
Головний тренер Вереса Юрій Вірт може незабаром залишити свою посаду.
Про це повідомляє FootBoom.com.
Причини можливої відставки поки невідомі.
Під керівництвом Вірта Верес вийшов до Першої ліги за підсумками минулого сезону. У 2017 році тренер виводив рівнян в українську Прем'єр-лігу.
На старті нового сезону Верес здобув розгромну перемогу над черкаським Дніпром (5:0) в Кубку України.
У найближчому матчі чемпіонату Верес зіграє з Поліссям 12 вересня. Поєдинок першого туру проти Оболоні був перенесений через спалах коронавірусу в стані рівнян.