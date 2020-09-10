Вірт може залишити рівненський Верес

Наставник вивів рівнян до Першої ліги

Головний тренер Вереса Юрій Вірт може незабаром залишити свою посаду.

Про це повідомляє FootBoom.com.

Причини можливої ​​відставки поки невідомі.

Під керівництвом Вірта Верес вийшов до Першої ліги за підсумками минулого сезону. У 2017 році тренер виводив рівнян в українську Прем'єр-лігу.

На старті нового сезону Верес здобув розгромну перемогу над черкаським Дніпром (5:0) в Кубку України.

У найближчому матчі чемпіонату Верес зіграє з Поліссям 12 вересня. Поєдинок першого туру проти Оболоні був перенесений через спалах коронавірусу в стані рівнян.