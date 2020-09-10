Гравець підписав п'ятирічний контракт

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Брешії Сандро Тоналі перейшов до Мілана.

Про це повідомляє пресслужба Мілана.

Молодий хавбек приєднався до россонері на правах оренди за 10 мільйонів євро. Угода між клубами також передбачає опцію викупу за 10 млн євро, 15 млн євро в якості бонусів і 10% від можливого продажу.

Тоналі прибув в розташування Мілана, де успішно пройшов медобстеження і підписав п'ятирічний контракт. У складі россонері молодий хавбек виступатиме під 8-м номером.

Нагадаємо, Мілану запропонували підписати Супрягу та Миколенка.