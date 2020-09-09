Джерело - Чемпіон.
Фулгем перед стартом сезону в англійській Прем'єр-лізі підсилився досвідченим голкіпером Альфонсом Ареола.
Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.
Фулгем орендував Ареола у ПСЖ. Термін дії угоди – 1 рік. Також лондонський клуб матиме опцію викупу 27-річного кіпера.
За місце у воротах француз конкуруватиме з англійцем Маркусом Беттінеллі, словаком Мареком Родаком та іспанцем Фабрі.
Bonsoir! 🇫🇷#OhhLaAreola pic.twitter.com/b9kTOFMgES— Fulham Football Club (@FulhamFC) September 9, 2020
Нагадаємо, новачок АПЛ хоче підписати Піке.