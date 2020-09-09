Фулгем підписав голкіпера перед стартом АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Фулгем перед стартом сезону в англійській Прем'єр-лізі підсилився досвідченим голкіпером Альфонсом Ареола.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Фулгем орендував Ареола у ПСЖ. Термін дії угоди – 1 рік. Також лондонський клуб матиме опцію викупу 27-річного кіпера.

За місце у воротах француз конкуруватиме з англійцем Маркусом Беттінеллі, словаком Мареком Родаком та іспанцем Фабрі.

Нагадаємо, новачок АПЛ хоче підписати Піке.