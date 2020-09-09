Реал представив нову форму

Джерело - Чемпіон.
Реал представив третій комплект форми на сезон-2020/2021.
Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу
Форма виконана в чорному і сірому кольорах з рожевими вставками. Дизайн натхненний візерунками на керамічній плитці Мадрида.
Ймовірно, що клуб гратиме у цьому екіпіруванні єврокубкові матчі.
🆕 👕 Haz historia con nosotros. ¡Presentamos la nueva tercera equipación 2020/21!#HalaMadrid— Real Madrid C.F. (34🏆) (@realmadrid) September 9, 2020
Нагадаємо, матч Реал - Райо Вальєкано скасували через коронавірус.