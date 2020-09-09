У Іспанії відклали старт сезону

Старт нового сезону чемпіонату Іспанії відкладено через конфлікт між Королівською іспанською федерацією футболу і Ла-Лігою.

Про це повідомляє Marca.

У першому турі повинні зустрітися Гранада і Атлетік, гра повинна відбутися в п'ятницю.

Однак керівництво федерації заблокувало проведення гри в п'ятницю. Оскільки, президент федерації Луїс Рубіалес спочатку зробив одним з пунктів передвиборної кампанії можливість заборонити проводити ігри в будні дні. Багато уболівальників скаржилися на незручний час матчів і зустріли це рішення зі схваленням.

Глава Ла-Ліги Хав'єр Тебас, в свою чергу, наполягає на проведенні матчів в понеділок і п'ятницю, оскільки це зручно для показу ігор і поділу їх за часом.