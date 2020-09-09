Алаба хоче покинути Баварію

Давід Алаба планує змінити клуб

Захисник збірної Австрії і мюнхенської Баварії Давід Алаба має намір покинути клуб найближчими днями.

Про це повідомив журналіста Крістіана Фальк.

Керівництво клубу намагалося домовитися з гравцем стосовно нового контракту, але той відмовився вести переговори.

Однак футболіст має намір принести для команди хоч якісь гроші, тому хоче змінити клуб вже в літнє трансферне вікно.

Діючий контракт розрахований до літа 2021 року.

Нагадаємо, Алаба може перейти в Ювентус за 30 мільйонів євро.