Алаба хоче покинути Баварію

Джерело - isport.ua.
Захисник збірної Австрії і мюнхенської Баварії Давід Алаба має намір покинути клуб найближчими днями.
Про це повідомив журналіста Крістіана Фальк.
Керівництво клубу намагалося домовитися з гравцем стосовно нового контракту, але той відмовився вести переговори.
Однак футболіст має намір принести для команди хоч якісь гроші, тому хоче змінити клуб вже в літнє трансферне вікно.
Діючий контракт розрахований до літа 2021 року.
Нагадаємо, Алаба може перейти в Ювентус за 30 мільйонів євро.