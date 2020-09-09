Президент Руху виступив проти перенесення матчів УПЛ

Матчі команд УПЛ не потрібно переносити через спалах коронавірусу у клубах.

Про це розповів президент Руху Григорій Козловський.

"Є така пропозиція. Потрібно якось прийняти рішення і не переносити ігри УПЛ. Є резервні команди, тому потрібно грати тими складами, які є. Тому що з цими перенесення ми чемпіонат не дограємо.

Є у нас команди, яким грати в єврокубках, є збірна, є графіки. Не можна постійно переносити матчі. І моя пропозиція - не переносити матчі. А то так можна вічно грати сезон", - вважає Козловський.