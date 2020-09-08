Бельгія знищила Ісландію, Франція обіграла Хорватію. Результати 2 туру Ліги націй

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Сьогодні, 08 вересня, відбулися матчі 2 туру Ліги націй.
Ліга націй УЄФА
2 тур, 08 вересня
Ліга А, Група 3
Бельгія – Ісландія 5:1 (2:1)
Голи: 0:1 – 11 Фрідйонссон, 1:1 – 13 Вітсель, 2:1 – 17 Бачуай, 3:1 – 50 Мертенс, 4:1 – 69 Бачуай, 5:1 – 80 Доку
Данія – Англія 0:0
Ліга А, Група 2
Франція – Хорватія 4:2 (2:1)
Голи: 0:1 – 17 Ловрен, 1:1 – 43 Грізманн, 2:1 – 45+1 Лівакович, 2:2 – 55 Брекало, 3:2 – 65 Упамекано, 4:2 – 77 Жиру (пен)
Швеція – Португалія 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 45+1 Роналду, 0:2 – 72 Роналду
Ліга С, Група 1
Кіпр – Азербайджан 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 29 Медвєдєв
Люксембург – Чорногорія 0:1
Голи: 0:1 - 90+3 Бечірай
Ліга D, Група 2
Сан-Марино – Ліхтенштейн 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 – 3 Гаслер, 0:2 – 14 Фрік
Раніше, Вірменія обіграла Естонію.