 Бельгія знищила Ісландію, Франція обіграла Хорватію. Результати 2 туру Ліги націй | Футбол | Champion.com.ua
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Бельгія знищила Ісландію, Франція обіграла Хорватію. Результати 2 туру Ліги націй

Вчора 23:41 497 0
У Лізі націй зіграли 2 тур
Бельгія знищила Ісландію, Франція обіграла Хорватію. Результати 2 туру Ліги націй
#Ліга націй, #Бельгія, #Франція

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 08 вересня, відбулися матчі 2 туру Ліги націй.

Ліга націй УЄФА

2 тур, 08 вересня

Ліга А, Група 3

Бельгія – Ісландія 5:1 (2:1)

Голи: 0:1 – 11 Фрідйонссон, 1:1 – 13 Вітсель, 2:1 – 17 Бачуай, 3:1 – 50 Мертенс, 4:1 – 69 Бачуай, 5:1 – 80 Доку

Данія – Англія 0:0

Ліга А, Група 2

Франція – Хорватія 4:2 (2:1)

Голи: 0:1 – 17 Ловрен, 1:1 – 43 Грізманн, 2:1 – 45+1 Лівакович, 2:2 – 55 Брекало, 3:2 – 65 Упамекано, 4:2 – 77 Жиру (пен)

Швеція – Португалія 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 45+1 Роналду, 0:2 – 72 Роналду

Ліга С, Група 1

Кіпр – Азербайджан 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 29 Медвєдєв

Люксембург – Чорногорія 0:1

Голи: 0:1 - 90+3 Бечірай

Ліга D, Група 2

Сан-Марино – Ліхтенштейн 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 3 Гаслер, 0:2 – 14 Фрік

Раніше, Вірменія обіграла Естонію.

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