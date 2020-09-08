Кріштіану Роналду залишилось 9 голів до світового рекорду

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду забив гол в матчі проти Швеції в рамках 2 туру Ліги націй.

Форвард відкрив рахунок в матчі на 45-й хвилині матчу зі штрафного удару.

Цей м'яч став сотим у кар'єрі гравця за національну команду. Португальцю залишилося оформити ще дев'ять взяття воріт, щоб зрівнятися з абсолютним рекордсменом за цим показником - ексгравцем збірної Ірану Алі Даеї (109 голів).

Відзначимо, що серед європейських футболістів позначки в 100 голів він дістався першим. У найближчого переслідувача Ференца Пушкаша 84 м'ячі.