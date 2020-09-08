Вукоєвич вказав на феномен Луческу

Головний тренер Динамо Мірча Луческу зміг за короткий термін прищепити гравцям настрій переможців.

Про це розповів помічник румунського спеціаліста Огнєн Вукоєвич.

"За двадцять днів роботи помічником тренера я зрозумів, чому Луческу відмінний фахівець. Ми працювали кожен день і готувалися до гри з Шахтарем за Суперкубок. Було багато травмованих гравців, а Луческу вдалося за такий короткий час прищепити гравцям настрій переможців.

Луческу - феномен, йому 75 років, але він все ще отримує мільйонні контракти. Його відхід з Шахтаря після 13 років роботи в клубі буквально потряс Україну, а справжню істерику викликало його рішення очолити Динамо.

Для мене велика честь отримати прекрасну можливість навчатися у такого тренера", - сказав Вукоєвич.