Евертон виставив на трансфер 28-річного бразильського хавбека Бернарда.

Про це повідомляє everton.vitalfootball.

Відзначається, що наставник "ірисок" Карло Анчелотті прагне істотно оновити склад команди, щоб мати можливість в наступному сезоні боротися за місця в єврокубковій зоні.

Ефективність Бернарда здається італійському тренеру недостатньою, а тому він попросив клуб підшукати для бразильця інші варіанти продовження кар'єри.

В Евертон Бернард перейшов два роки тому на правах вільного агента після закінчення терміну контракту з Шахтарем.

Нагадаємо, Евертон оголосив про придбання Хамеса.