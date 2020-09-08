Гравець збірної Камеруну продовжить кар'єру у Валмієрі

Джерело - ФК Маріуполь.

Маріуполь і латвійська Валмієра, яка виступає у Вищій лізі, досягли принципової угоди щодо трансферу 24-річного центрального захисника української команди Дави.

Про це повідомляє пресслужба українського клубу.

Захисник збірної Камеруну, Дава Чаконте Джойскім Ауреліан, виступав за маріупольську команду з лютого 2018-го року. За цей період Дава провів 38 матчів в українській Прем'єр-лізі (21 в минулому чемпіонаті), 5 ігор в Кубку України і 4 поєдинки в Лізі Європи.

Transfermarkt оцінює Даву в €400 тисяч.

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