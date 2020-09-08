Захисник киян пропустить близько півроку

Захисник київського Динамо Микита Бурда разом з клубним лікарем відправився в Барселону для проведення операції на ахілловому сухожиллі.

Про це повідомляє телеграм-канал Динамо Inside.

Нагадаємо, Микита травмувався в контрольному матчі з Колосом (1:0). Раніше повідомлялося, що близько півроку він буде без футболу.

Нагадаємо, Бурда тільки недавно залікував травму коліна, через яку не грав з вересня 2019 року. Після цього 25-річний захисник встиг зіграти в липні два офіційні матчі, отримавши після цього м'язову травму.