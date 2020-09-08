Колишній голкіпер Інгульця перейшов до Кривбасу

Льопка змінив клуб

Голкіпер Роман Льопка підписав контракт із криворізьким Кривбасом.

Про це повідомляє Спортивна Кіровоградщина.

Криворізький клуб заявив голкіпера на чемпіонат України серед команд Другої ліги. Роман гратиме під номером 41. Він вже встиг дебютувати у новій команді. 5 вересня провів увесь матч проти одеської команди Реал Фарма (з рахунком 1:0 перемогу здобув Кривбас).

Минулого літа Роман перейшов до Інгульця, у складі якого за рік грав лише у Кубку України.

Раніше, Інгулець підписав колишнього голкіпера Олімпіка.