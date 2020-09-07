 Іспанія - Україна 4:0: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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#Україна, #Іспанія

Джерело - Чемпіон.

6 вересня збірна України у другому турі Ліги Націй 2020/21 на виїзді поступилася Іспанії.

Ліга націй УЄФА
Ліга А. Група 4
2 тур, 3 вересня

Іспанія - Україна 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 3 Рамос (пен), 2:0 - 29 Рамос, 3:0 - 32 Фаті, 4:0 - 84 Торрес

Іспанія: де Хеа, Навас, Рамос (к) (Е.Гарсія, 61), Пау Торрес, Регілон, Дані Ольмо, Родрі (Оскар, 69), Алькантара, Меріно, Фаті, Морено (Торрес, 74).

Україна: Пятов (к), Михайліченко, Кривцов, Матвієнко, Тимчик, Харатін (Сидорчук, 63), Маліновський, Ярмоленко (Коваленко, 79), Зінченко, Марлос (Циганков, 55), Яремчук.

Попередження: Родрі (37) - Маліновський (77), Коваленко (90).

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