Джерело - Чемпіон.
6 вересня збірна України у другому турі Ліги Націй 2020/21 на виїзді поступилася Іспанії.
Ліга націй УЄФА
Ліга А. Група 4
2 тур, 3 вересня
Іспанія - Україна 4:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 3 Рамос (пен), 2:0 - 29 Рамос, 3:0 - 32 Фаті, 4:0 - 84 Торрес
Іспанія: де Хеа, Навас, Рамос (к) (Е.Гарсія, 61), Пау Торрес, Регілон, Дані Ольмо, Родрі (Оскар, 69), Алькантара, Меріно, Фаті, Морено (Торрес, 74).
Україна: Пятов (к), Михайліченко, Кривцов, Матвієнко, Тимчик, Харатін (Сидорчук, 63), Маліновський, Ярмоленко (Коваленко, 79), Зінченко, Марлос (Циганков, 55), Яремчук.
Попередження: Родрі (37) - Маліновський (77), Коваленко (90).