Карпати – Поділля 0:3. Огляд матчу

Огляд матчу Карпати – Поділля

Джерело - Чемпіон.

Поділля розгромило Карпати у 1 турі Другої ліги.

Чемпіонат України – Друга ліга

1 тур, 06 вересня

Група А

Карпати – Поділля 0:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 19 Костенко, 0:2 - 24 Жданов (пен.), 0:3 - 32 Прильопа

Карпати: Сасс, Береза, Веремієнко (Стень, 70), Калинчук (Савчук, 84), Мудрик (Даніловський, 57), Слюсар, Гудзінський, Притула, Руніч (Лісовик, 59), Раделицький (Шостак, 81), Карабін.

Запасні: Герета, Степанчук.

Поділля: Чуваєв, Морговський, Жданов, Клименко, Пріхна (Корохов, 81), Худік (Шпікула, 66), Романюк, Костенко (Галета, 81), Задерецький (Панасенков, 61), Каверін, Прильопа.

Запасні: Шухман, Мандзюк.

Раніше повідомлялося, що у двох гравців Карпат виявлено коронавірус.