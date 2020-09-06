 Карпати – Поділля 0:3. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Карпати – Поділля 0:3. Огляд матчу

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Огляд матчу Карпати – Поділля
Карпати – Поділля 0:3. Огляд матчу
#Карпати, #Поділля, #Друга ліга

Джерело - Чемпіон.

Поділля розгромило Карпати у 1 турі Другої ліги.

Чемпіонат України – Друга ліга
1 тур, 06 вересня
Група А

Карпати – Поділля 0:3 (0:3)

Голи: 0:1  - 19 Костенко, 0:2 - 24 Жданов (пен.), 0:3 - 32 Прильопа

Карпати: Сасс, Береза, Веремієнко (Стень, 70), Калинчук (Савчук, 84), Мудрик (Даніловський, 57), Слюсар, Гудзінський, Притула, Руніч (Лісовик, 59), Раделицький (Шостак, 81), Карабін.

Запасні: Герета, Степанчук.

Поділля: Чуваєв, Морговський, Жданов, Клименко, Пріхна (Корохов, 81), Худік (Шпікула, 66), Романюк, Костенко (Галета, 81), Задерецький (Панасенков, 61), Каверін, Прильопа.

Запасні: Шухман, Мандзюк.

Раніше повідомлялося, що у двох гравців Карпат виявлено коронавірус.

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