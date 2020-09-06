Карпати – Поділля 0:3. Огляд матчу

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Поділля розгромило Карпати у 1 турі Другої ліги.
Чемпіонат України – Друга ліга
1 тур, 06 вересня
Група А
Карпати – Поділля 0:3 (0:3)
Голи: 0:1 - 19 Костенко, 0:2 - 24 Жданов (пен.), 0:3 - 32 Прильопа
Карпати: Сасс, Береза, Веремієнко (Стень, 70), Калинчук (Савчук, 84), Мудрик (Даніловський, 57), Слюсар, Гудзінський, Притула, Руніч (Лісовик, 59), Раделицький (Шостак, 81), Карабін.
Запасні: Герета, Степанчук.
Поділля: Чуваєв, Морговський, Жданов, Клименко, Пріхна (Корохов, 81), Худік (Шпікула, 66), Романюк, Костенко (Галета, 81), Задерецький (Панасенков, 61), Каверін, Прильопа.
Запасні: Шухман, Мандзюк.
Раніше повідомлялося, що у двох гравців Карпат виявлено коронавірус.