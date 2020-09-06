Джерело - Чемпіон.
У львівському Русі стався спалах коронавірусу і група футболістів вирушила на самоізоляцію.
Про це заявив журналіст Ігор Бурбас.
"Коронавірус все більше поглинає Львів. Знову зачепило футбол.
У таборі Руху спалах інфекції. Ціла група футболістів вирушає на самоізоляцію. Матчі найближчих турів - під питанням", - зазначив Бурбас.
Коронавірус все більше поглинає місто Львів. На превеликий жаль, знову зачепило футбол. У таборі ФК Рух - спалах інфекції. Ціла група футболістів відправляється на самоізоляцію. Поєдинки найближчих турів - під питанням.— Igor Burbas (@iburbas) September 6, 2020
3 вересня збірна України провела тренування на базі львівського клубу.
Раніше, Рух розірвав контракт із захисником.