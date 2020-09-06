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У львівському Русі стався спалах коронавірусу

Сьогодні 11:33 215 0
Журналіст повідомив спалах інфекції у львівському клубі
У львівському Русі стався спалах коронавірусу
#Рух, #коронавірус

Джерело - Чемпіон.

У львівському Русі стався спалах коронавірусу і група футболістів вирушила на самоізоляцію.

Про це заявив журналіст Ігор Бурбас.

"Коронавірус все більше поглинає Львів. Знову зачепило футбол.

У таборі Руху спалах інфекції. Ціла група футболістів вирушає на самоізоляцію. Матчі найближчих турів - під питанням", - зазначив Бурбас.

3 вересня збірна України провела тренування на базі львівського клубу.

Раніше, Рух розірвав контракт із захисником.

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