Журналіст повідомив спалах інфекції у львівському клубі

Джерело - Чемпіон.

У львівському Русі стався спалах коронавірусу і група футболістів вирушила на самоізоляцію.

Про це заявив журналіст Ігор Бурбас.

"Коронавірус все більше поглинає Львів. Знову зачепило футбол. У таборі Руху спалах інфекції. Ціла група футболістів вирушає на самоізоляцію. Матчі найближчих турів - під питанням", - зазначив Бурбас.

Коронавірус все більше поглинає місто Львів. На превеликий жаль, знову зачепило футбол. У таборі ФК Рух - спалах інфекції. Ціла група футболістів відправляється на самоізоляцію. Поєдинки найближчих турів - під питанням. — Igor Burbas (@iburbas) September 6, 2020

3 вересня збірна України провела тренування на базі львівського клубу.

Раніше, Рух розірвав контракт із захисником.