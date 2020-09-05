 Кремінь переміг Волинь та інші матчі Першої ліги | Футбол | Champion.com.ua
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Сьогодні 19:55 1205 0
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Чорноморець здолав Авангард, Кремінь переміг Волинь. Результати 1-го туру Першої ліги
#Перша ліга

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 5 вересня, відбулися поєдинки Першої ліги України.

Чемпіонат України - Перша ліга
5 вересня, 1 тур

Авангард - Чорноморець 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 19 Поспєлов, 1:1 - 43 Майборда, 1:2 - 68 Яковенко

Альянс - ВПК-Агро 3:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 11 Шмигельський, 1:1 - 45 Ярошенко, 2:1 - 51 автогол Ляшенко, 3:1 - 62 Агапов, 3:2 - 89 Горбаченко

Кристал - Миколаїв 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 10 Ульянов, 1:1 - 73 Гливий, 1:2 - 80 Кушніренко

Волинь - Кремінь 2:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 10 Бородай, 0:2, - 41 Бичков, 1:2 - 56 Бондаренко(П), 1:3 - 82 Сорокін, 2:3 - 85 Протасов

Нагадаємо, гол Кравця приніс Динамо перемогу над Колосом.

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