Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 5 вересня, відбулися поєдинки Першої ліги України.
Чемпіонат України - Перша ліга
5 вересня, 1 тур
Авангард - Чорноморець 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 19 Поспєлов, 1:1 - 43 Майборда, 1:2 - 68 Яковенко
Альянс - ВПК-Агро 3:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 11 Шмигельський, 1:1 - 45 Ярошенко, 2:1 - 51 автогол Ляшенко, 3:1 - 62 Агапов, 3:2 - 89 Горбаченко
Кристал - Миколаїв 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 10 Ульянов, 1:1 - 73 Гливий, 1:2 - 80 Кушніренко
Волинь - Кремінь 2:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 10 Бородай, 0:2, - 41 Бичков, 1:2 - 56 Бондаренко(П), 1:3 - 82 Сорокін, 2:3 - 85 Протасов
Нагадаємо, гол Кравця приніс Динамо перемогу над Колосом.
Раніше Металург розгромив Нікополь.