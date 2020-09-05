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Матч Чехії у Лізі націй відмінили через спалах коронавірусу у команді

Сьогодні 11:31 247 0
У збірній Чехії спалах коронавірусу
Матч Чехії у Лізі націй відмінили через спалах коронавірусу у команді
#Чехія

Джерело - football24.ua.

Збірна Чехії не зможе прийняти Шотландію в рамках 2 туру Ліги націй.

Про це повідомляє пресслужба чеської збіної.

Через складну ситуацію з COVID-19 у складі господарів було ухвалене рішення відмовитися від проведення матчу в понеділок, 7 вересня.

Ще перед переможним матчем проти Словаччини (3:1) у чеській делегації були виявлені два позитивні тести на COVID-19. Гру першого туру все ж вирішили провести, але нове тестування після неї дало ще один позитивний результат. 

Щоб уникнути ризику масового поширення хвороби, гравців відправили у розташування своїх клубів, а матч з шотландцями скасували.

Нагадаємо, у ще трьох гравців ПСЖ виявили коронавірус.

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