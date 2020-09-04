Рух увійшов до пулу телеканалів Футбол

Домашні матчі львів'ян будуть показувати Футболи

Новачок УПЛ Рух поповнив число команд Української Прем'єр-ліги, домашні матчі яких транслюватимуть телеканали Футбол.

Про це повідомляє Террикон.

Раніше повідомлялося, що львівський клуб вів переговори про трансляції з медіагрупою 1+1.

Таким чином, 11 з 14-ти команд УПЛ підтвердили свою співпрацю з Футболами.

Раніше київське Динамо оголосило про укладення річного контракту з телеканалом 2+2. Крім того, домашні матчі Дніпра-1 транслюватиме канал УНІАН, а Зоря продовжує переговори з телетранслятором, маючи намір отримати більш вигідні фінансові умови.

Нагадаємо, що найближчий домашній матч в УПЛ "Рух проведе 12 вересня проти Шахтаря на Арені-Львів.