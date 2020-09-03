 УПЛ готує запуск повноцінного телеканалу | Футбол | Champion.com.ua
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УПЛ готує запуск повноцінного телеканалу

Сьогодні 14:30 751 0
Євген Дикий прокоментував створення УПЛ ТВ
УПЛ готує запуск повноцінного телеканалу
#УПЛ

Джерело - sport.ua.

Українська Прем'єр-ліга працює над створенням телеканалу УПЛ ТВ.

Про це розповів виконавчий директор УПЛ Євген Дикий.

У Будинку футболу відбулося засідання за участю представників клубів, дирекції ліги і експертів у телевізійній сфері.

"Позиція УПЛ, що це повинен бути повноцінний канал з повноцінним контентом: своїми шоу, програмами, трансляціями матчів", - розповів Дикий.

В свою чергу директор зі стратегічного розвитку і комунікацій ФК Шахтар Юрій Свиридов основною проблемою в створенні УПЛ ТВ називає безкоштовний показ футболу в країні.

"Ми повинні створити ринок платного ТБ і конкуренцію на платному ТБ. І якщо у нас будуть нові гравці, ми зможемо створити конкуренцію і вийти на підвищення доходів від прав. У Польщі ринок ТБ-прав на рік коштує 54 мільйони євро. У нас 6 мільйонів євро. Польща - країна поруч, є можливість спілкуватися з ними, запрошувати і розробляти цей продукт", - відзначив Свиридов.

Раніше повідомлялося, що УПЛ ТВ буде створено найближчим часом.

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