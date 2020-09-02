У минулому сезоні Козловський жодного разу не потрапляв в заявку на матч

Футболіст львівського Руху Святослав Козловський, який є сином президента клубу Григорія Козловського, став вільним агентом.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Причини, за якими сторони припинили співпрацю, невідомі. У минулому сезоні 26-річний гравець жодного разу не потрапляв в заявку на матчі.

Відзначимо, що в активі Святослава Козловського три матчі за молодіжну збірну України U-21. А в складі юнацької національної команди U-18 він зумів забити 2 м'ячі в чотирьох поєдинках.

Тепер же, схоже, кар'єра Козловського-молодшого підійшла до кінця.

Нагадаємо, Ворскла розгромила Рух у 1 турі УПЛ.