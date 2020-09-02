Джерело - ua-football.com.
Нападник Кевін Фолланд став футболістом Монако.
Про це повідомляє пресслужба монегасків.
28-річний німецький виконавець підписав трудовий договір з французьким клубом до кінця червня 2024 року.
За інформацією Transfermarkt, покупка нападника у Баєра обійшлася Монако в 15,5 млн євро. Раніше 28-річний Кевін захищав кольори Мюнхена-1860 та Гоффенгайма.
У минулому сезоні Фолланд зіграв 40 матчів – в його активі 12 голів та 10 результативних передач.
🔊🔛 Deutsche Qualität in Monaco 👌 pic.twitter.com/4CKS3Oh9bR— AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) September 2, 2020