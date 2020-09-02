Монако підсилився нападником

Нападник Кевін Фолланд став футболістом Монако.

Про це повідомляє пресслужба монегасків.

28-річний німецький виконавець підписав трудовий договір з французьким клубом до кінця червня 2024 року.

За інформацією Transfermarkt, покупка нападника у Баєра обійшлася Монако в 15,5 млн євро. Раніше 28-річний Кевін захищав кольори Мюнхена-1860 та Гоффенгайма.

У минулому сезоні Фолланд зіграв 40 матчів – в його активі 12 голів та 10 результативних передач.