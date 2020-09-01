Мартінес зацікавив керівництво Шальке

Воротар може перебратися до Німеччини

Клубу Шальке з Гельзенкірхена цікавий аргентинський воротар Даміан Мартінес.

Про це повідомляє Sky Sports.

Кобальтові бачать у 27-річному сторожі воріт канонірів ідеальну заміну Олександру Нюбелю, який влітку на правах вільного агента перейшов в мюнхенську Баварію.

Мартінес захищає кольори Арсенала з літа 2010 року, влившись з аргентинського Індепендьєнте в молодіжний склад лондонців. За основну команду клубу голкіпер дебютував у 2012 році. Контракт Мартінеса з канонірами дійсний до літа 2022 року.