Мартінес зацікавив керівництво Шальке

Джерело - UA-футбол.
Клубу Шальке з Гельзенкірхена цікавий аргентинський воротар Даміан Мартінес.
Про це повідомляє Sky Sports.
Кобальтові бачать у 27-річному сторожі воріт канонірів ідеальну заміну Олександру Нюбелю, який влітку на правах вільного агента перейшов в мюнхенську Баварію.
Мартінес захищає кольори Арсенала з літа 2010 року, влившись з аргентинського Індепендьєнте в молодіжний склад лондонців. За основну команду клубу голкіпер дебютував у 2012 році. Контракт Мартінеса з канонірами дійсний до літа 2022 року.