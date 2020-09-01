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Стало відоме ім'я нового експерта ТК Футбол

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У Федецького перед новим викликом мандражу немає
Стало відоме ім'я нового експерта ТК Футбол
#Федецький

Джерело - ТК Футбол.

Колишній гравець збірної України Артем Федецький стане новим експертом телеканалів Футбол 1/2/3.

Про це заявив сам ексгравець.

"Поки що немає мандражу, не відчуваю такого. Може, з'явиться перед ефіром, все ж це не звичайне інтерв'ю. Експерти повинні бути об'єктивними. Ясна річ, що у кожного є свої симпатії, але аналізувати гру потрібно об'єктивно. До ефіру потрібно готуватися за футбольними матчами, проаналізувати суперника і нашу гру, на якій позиції можуть зіграти гравці, яку схему буде використовувати наш тренер і тренер суперника.

На каналах Футбол 1/2/3 дивлюся все, що попадеться на очі. Найчастіше включаю якісь футбольні матчі, цікаво також послухати аналіз експертів. Мій улюблений експерт? Подобаються думки Євгена Левченка, але на телеканалі багато фахівців, яких цікаво послухати", - сказав Федецький.

Раніше, Федецький отримав тренерський диплом.

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