Джерело - Чемпіон.
Динамо не слід недооцінювати АЗ Алкмар у матчі 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.
Про це розповів ексгравець збірної України Євген Левченко.
"Читаю висловлювання деяких експертів, які недооцінюють АЗ. Так, це не ТОП-клуб, але за останні роки створили найкращу Академію, інфраструктуру, селекцію гравців. Грамотний тренер і море талановитих гравців. Мінуси — відсутність форми (поки), нестабільність молоді та діри в обороні", — написав Левченко.
Читаю высказывания некоторых экспертов, недооценивающих АЗ. Да, это не топ клуб, но за последние годы создали лучшую Академию, инфраструктуру, селекцию игроков. Грамотный тренер и море талантливых игроков. Минусы- отсутсвие формы(пока), нестабильность молодёжи и прорехи в обороне— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) September 1, 2020
Раніше, визначилась дата матчу Динамо – АЗ.