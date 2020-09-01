 Левченко виділив недоліки АЗ Алкмар | Футбол | Champion.com.ua
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Левченко виділив недоліки АЗ Алкмар

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Левченко виділив недоліки АЗ Алкмар
#Динамо, #АЗ, #Левченко

Джерело - Чемпіон.

Динамо не слід недооцінювати АЗ Алкмар у матчі 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Про це розповів ексгравець збірної України Євген Левченко.

"Читаю висловлювання деяких експертів, які недооцінюють АЗ. Так, це не ТОП-клуб, але за останні роки створили найкращу Академію, інфраструктуру, селекцію гравців. Грамотний тренер і море талановитих гравців. Мінуси — відсутність форми (поки), нестабільність молоді та діри в обороні", — написав Левченко.

Раніше, визначилась дата матчу Динамо – АЗ.

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