Динамо не слід недооцінювати АЗ Алкмар у матчі 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Про це розповів ексгравець збірної України Євген Левченко.

"Читаю висловлювання деяких експертів, які недооцінюють АЗ. Так, це не ТОП-клуб, але за останні роки створили найкращу Академію, інфраструктуру, селекцію гравців. Грамотний тренер і море талановитих гравців. Мінуси — відсутність форми (поки), нестабільність молоді та діри в обороні", — написав Левченко.