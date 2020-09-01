Шепелєв назвав перевагу АЗ

Динамо має проходити АЗ Алкмар у матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Про це розповів півзахисник киян Володимир Шепелєв.

"Якщо ми хочемо грати у груповому етапі Ліги чемпіонів, маємо проходити будь-якого суперника з тих, які нам могли попастися. Вважаю, усі команди на цій стадії приблизно однакові за рівнем, хіба що Бенфіка вище, але вона нам випасти не могла. Тому особливих переваг у мене не було.

Радує, що матч пройде в Києві. Для нас звичніше грати два матчі, але цього разу доведеться обмежиться одним. Повторюся, добре, що він для нас домашній, у цьому плані у нас є перевага.

Про АЗ багато не знаю, бачив тільки один їхній матч - проти Вікторії (Пльзень), коли вони зрівняли рахунок у компенсований час із пенальті, а потім в екстра-таймах забили ще два м'ячі. Складається враження, що ця команда сильна, з характером, вони добре ведуть верхову боротьбу, утім, як і наші команди. У них є схема, за якою вони постійно грають, і нічого в ній не змінюють. Може, проти нас вони захочуть щось змінити – подивимося", - відзначив Шепелєв.