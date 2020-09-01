Визначилися можливі суперники Динамо у плей-оф Ліги чемпіонів

Динамо може зіграти із Гентом Яремчука у плей-оф Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 вересня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування вирішального раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2020/21.

Динамо дізналося раніше своїх суперників у плей-оф. Оскільки українські та російські команди УЄФА при жеребкуванні розводять, то дві пари Q4 по шляху не чемпіонів стали відомі достроково. Кияни не можуть зіграти з такою ж сіяною Бенфікою, як і з Краснодаром (за рішенням УЄФА). Тому залишився тільки один варіант – пара Гент – Рапід.

Результати жеребкування раунду плей-оф:

Шлях чемпіонів

Славія – Мітьюлланд / Янг Бойз

Маккабі Тель-Авів / Динамо Брест – Зальцбург

Олімпіакос – Омонія / Црвена Звезда

Карабах / Мольде – Ференцварош / Динамо Загреб

Шлях представників ліг

Краснодар – ПАОК / Бенфіка

Динамо /АЗ – Гент / Рапід

Динамо перший матч зіграє на виїзді, другий – вдома.

Матчі плей-оф відбудуться 22-23 і 29-30 вересня. Переможці виходять в груповий етап Ліги чемпіоні, невдахи – виступлять на груповому етапі Ліги Європи.

Раніше, визначилась дата матчу Динамо – АЗ.