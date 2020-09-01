Визначилися можливі суперники Динамо у плей-оф Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 1 вересня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування вирішального раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 2020/21.
Динамо дізналося раніше своїх суперників у плей-оф. Оскільки українські та російські команди УЄФА при жеребкуванні розводять, то дві пари Q4 по шляху не чемпіонів стали відомі достроково. Кияни не можуть зіграти з такою ж сіяною Бенфікою, як і з Краснодаром (за рішенням УЄФА). Тому залишився тільки один варіант – пара Гент – Рапід.
Результати жеребкування раунду плей-оф:
Шлях чемпіонів
Славія – Мітьюлланд / Янг Бойз
Маккабі Тель-Авів / Динамо Брест – Зальцбург
Олімпіакос – Омонія / Црвена Звезда
Карабах / Мольде – Ференцварош / Динамо Загреб
Шлях представників ліг
Краснодар – ПАОК / Бенфіка
Динамо /АЗ – Гент / Рапід
Динамо перший матч зіграє на виїзді, другий – вдома.
Матчі плей-оф відбудуться 22-23 і 29-30 вересня. Переможці виходять в груповий етап Ліги чемпіоні, невдахи – виступлять на груповому етапі Ліги Європи.
Раніше, визначилась дата матчу Динамо – АЗ.