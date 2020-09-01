Кополовець захворів на коронавірус

Спортивний директор Миная Михайло Кополовець здав позитивний тест на коронавірус.

Про це розповів сам функціонер.

"Мені важко було. Втратив нюх, температура, погано спиш. Такий стан дуже поганий, ламає, блювота була пару днів. Коротше, повний фарш. Я відчув, що це за хвороба.

Так, теж з недовірою ставився в перший час. Зараз пройшов сам. Катастрофа, чесно. Дуже важкий стан. Через два дні здам тест, ще кров здам, щоб перевірили антитіла.

Буду дивитися. Зараз не ходжу на тренування, вісім днів вдома сидів. Зараз трохи вийшов, тому що лікар сказав, що сидіти вдома сидіти не варіант, тому що потрібно ходити, рухатися, щоб легені працювали", - сказав Кополовець.