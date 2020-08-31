Маркевич: Ференцварошу Реброва буде непросто

Ференцварошу Сергія Реброва жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів не принесло позитивний результат.

Про це заявив глава Комітету національних збірних УАФ Мирон Маркевич.

"Не знаю, яке зараз Динамо Загреб. Але в них була хороша команда минулого року. Не знаю, може, там на трансфери пішли футболісти, тому що команда за рахунок того і живе. Але, якщо зберігся той склад, який був, який грав проти Шахтаря, Ференцварошу буде непросто. Те, що команда Реброва пройшла Селтік, нічого дивного в цьому немає. Просто Селтік був фаворитом, тому що грав вдома. Але, якби там були глядачі, угорцям було б не так просто", - зазначив Маркевич.