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Минай підписав колишнього нападника збірної України

Вчора 23:42 606 0
Шиндер став гравцем дебютанта УПЛ
Минай підписав колишнього нападника збірної України
#Шиндер, #Минай

Джерело - Чемпіон.

33-річний Шиндер підписав контракт з дебютантом УПЛ Минаєм.

Клуб із Закарпаття вже заявив футболіста на змагання УПЛ.

Антон Шиндер народився в Сумах, але в 18 років переїхав до Німеччини, грав за клуб Ян, поки його не запросили у Шахтар.

Закріпитися в гірників форварду не вдалося, і він досить швидко повернувся до Німеччини, але у 2010 році перейшов в Таврію, а через три роки - знову в Шахтар, де пробув на контракті 3 роки.

У 2011-2012 роках Шиндер викликався до збірної України, провів за синьо-жовтих 2 матчі.

Раніше, Минай розібрався із Ворсклою у контрольному матчі.

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