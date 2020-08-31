Минай підписав колишнього нападника збірної України

Джерело - Чемпіон.
33-річний Шиндер підписав контракт з дебютантом УПЛ Минаєм.
Клуб із Закарпаття вже заявив футболіста на змагання УПЛ.
Антон Шиндер народився в Сумах, але в 18 років переїхав до Німеччини, грав за клуб Ян, поки його не запросили у Шахтар.
Закріпитися в гірників форварду не вдалося, і він досить швидко повернувся до Німеччини, але у 2010 році перейшов в Таврію, а через три роки - знову в Шахтар, де пробув на контракті 3 роки.
У 2011-2012 роках Шиндер викликався до збірної України, провів за синьо-жовтих 2 матчі.
Раніше, Минай розібрався із Ворсклою у контрольному матчі.