Минай підписав колишнього нападника збірної України

Шиндер став гравцем дебютанта УПЛ

Джерело - Чемпіон.

33-річний Шиндер підписав контракт з дебютантом УПЛ Минаєм.

Клуб із Закарпаття вже заявив футболіста на змагання УПЛ.

Антон Шиндер народився в Сумах, але в 18 років переїхав до Німеччини, грав за клуб Ян, поки його не запросили у Шахтар.

Закріпитися в гірників форварду не вдалося, і він досить швидко повернувся до Німеччини, але у 2010 році перейшов в Таврію, а через три роки - знову в Шахтар, де пробув на контракті 3 роки.

У 2011-2012 роках Шиндер викликався до збірної України, провів за синьо-жовтих 2 матчі.

Раніше, Минай розібрався із Ворсклою у контрольному матчі.