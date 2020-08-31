Колишній нападник Мілана оплатить лікування гравцеві, якого побили у Білорусі

Джерело - Чемпіон.
Колишній форвард збірної Білорусі та Мілана Віталій Кутузов готовий оплатити реабілітацію гравцеві Крумкачи Сергію Козеку, який постраждав в Мінську під час протестів.
Про це заявив сам Кутузов.
"Готовий взяти на себе всі витрати на реабілітацію та відновлення Сергія Козека. Хтось лікує, а хтось калічить! Логістика, розміщення, консультація і реабілітація у найкращих фахівців", - зазначив Кутузов.
Переглянути цей допис в Instagram
Компания VK1 Global Sports Investment и ее партнеры окажут полное содействие спортсмену,для полной реабилитации.Сережа от себя скажу,ты заиграешь в разы лучше прежнего.Я тебя жду!Просьба врачей команды команды связаться и предоставить мне полную картину состояния здоровья атлета.⚽️🤞The company VK1 Global Sports Investment and its partners will provide full assistance to the athlete, for full rehabilitation. I'll tell you from myself, you will play many times better than the previous one. I am waiting for you! Please contact the team doctors and provide me with a complete picture of the athlete's health.
Раніше, футболістів клубу Крумкачи Сергія Козеку і Павла Рассолько побили і затримали під час мирного протесту в Мінську.