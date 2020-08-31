Колишній нападник Мілана оплатить лікування гравцеві, якого побили у Білорусі

Кутузов готовий допомогти гравцю

Джерело - Чемпіон.

Колишній форвард збірної Білорусі та Мілана Віталій Кутузов готовий оплатити реабілітацію гравцеві Крумкачи Сергію Козеку, який постраждав в Мінську під час протестів.

Про це заявив сам Кутузов.

"Готовий взяти на себе всі витрати на реабілітацію та відновлення Сергія Козека. Хтось лікує, а хтось калічить! Логістика, розміщення, консультація і реабілітація у найкращих фахівців", - зазначив Кутузов.

Раніше, футболістів клубу Крумкачи Сергія Козеку і Павла Рассолько побили і затримали під час мирного протесту в Мінську.