Джерело - Чемпіон.
Найкращий бомбардир Серії А 2019/20 Чіро Іммобіле продовжив своє майбутнє з Лаціо.
Про це повідомляє пресслужба римського клубу
"Чіро підписав новий контракт терміном до 2025 року", – йдеться в повідомленні.
У минулому сезоні нападник забив 36 голів у Серії А, повторив рекорд чемпіонату та здобув Золоту бутсу, як найкращий бомбардир Європи.
.@StefanoDeMart13 a Lazio Style Channel 🗣 @ciroimmobile ha rinnovato il suo contratto con la #SSLazio fino al 2025 💙#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/7CbHhr0MUd— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 31, 2020
Нагадаємо, Іммобіле зацікавив Барселону.