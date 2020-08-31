Чіро Іммобіле залишається у Лаціо

Джерело - Чемпіон.

Найкращий бомбардир Серії А 2019/20 Чіро Іммобіле продовжив своє майбутнє з Лаціо.

Про це повідомляє пресслужба римського клубу

"Чіро підписав новий контракт терміном до 2025 року", – йдеться в повідомленні.

У минулому сезоні нападник забив 36 голів у Серії А, повторив рекорд чемпіонату та здобув Золоту бутсу, як найкращий бомбардир Європи.

Нагадаємо, Іммобіле зацікавив Барселону.