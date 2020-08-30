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Марсель на виїзді переміг Брест у 2 турі Ліги 1

Вчора 23:56 494 0
Хорват Чалета-Цар оформив дубль у звітному матчі
Марсель на виїзді переміг Брест у 2 турі Ліги 1
#Брест, #Марсель

Джерело - Чемпіон.

У матчі 2-го туру французької Ліги 1 Брест зустрічався з Марселем.

У середині першого тайму матчу гості забили двічі. Наприкінці тайму Брест забив гол у роздягальню. На 80-ій хвилині матчу Чалета-Цар оформив дубль, довівши рахунок до 3:1 на користь Марселя. Через 9 хвилин Шарбоньє відіграв один гол.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
2 тур, 30 серпня

Брест - Марсель 2:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 20 Товен, 0:2 - 27 Чалета-Цар, 1:2 - 45+1 Февр, 1:3 - 80 Чалета-Цар, 2:3 - 89 Шарбоньє

Раніше, Лілль здолав Реймс у 2 турі Ліги 1.

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