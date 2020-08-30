Михайленко: До другого туру в Дніпро-1 приїдуть новачки

Головний тренер СК Дніпро-1 Дмитро Михайленко планує до середини вересня укомплектувати команду.

Про це заявив сам фахівець.

"Після від’їзду збірників нас залишилося небагато. Під час вимушеної паузи намагаємось підтягнути фізичні кондиції, перш за все, й тактичні нюанси, які бажаємо бачити у цьому сезоні. Тому сьогоднішня гра була для нас корисною. Добре попрацювали, подивилися деяких гравців на інших позиціях.

Доукомплектація? Зараз усі перемовини на завершальній стадії. Тому до другого туру, гадаю, новачки приїдуть. Потрібно терпіння – лишилося буквально 2-3 дні. До середини вересня, гадаю, ми повністю доукомплектуємося", - сказав Михайленко.