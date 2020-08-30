Гірник-Спорт здолав Олімпію у Кубку України

Гоменко врятував гостей від поразки

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30 серпня, у матчі першого попереднього етапу Кубка України зустрічалися дві команди з Полтавської області - Олімпія (Савинці) та Гірник-Спорт (Горішні Плавні).

На 61-ій хвилині матчу Векляк отримав червону картку за фол останньої надії і було призначено пенальті, яке реалізував Субочев Наприкінці основного часу зустрічі Гоменко зрівняв рахунок. У другому овертаймі Малишкін приніс перемогу команді Першої ліги.

Кубок України

Попередній етап, 30 серпня

Олімпія - Гірник-Спорт 1:2 (0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Голи: 1:0 - 61 - Субочев (пен), 1:1 - 90 Гоменко, 1:2 - 111 Малишкін

Раніше, Таврія перемогла одеську Реал Фарму.