Ковалець: Луческу тактично переграв Каштру

Повернення Мірчі Луческу в Україну допоможе Шахтарю відчути конкуренцію в УПЛ.

Про це розповів головний тренер Чорноморця Сергій Ковалець.

"Відмінний вийшов поєдинок. Навколо цієї зустрічі було багато розмов про Луческу, але наставник прийшов і з першої спроби виграв трофей з Динамо, на яке ніхто не ставив. Вважаю, Луческу тактично переграв свого опонента, хоч ініціатива і була на боці Шахтаря. Але знову ж таки, ще питання, хто тримав гру під контролем. Щось подібне було і в матчі "гірників" проти Інтера в Лізі Європи. Підопічні Луїша Каштру частіше контролювали м'яч, але голи забивала італійська команда.

Тепер цікаво, як буде виглядати Динамо з Мірчею Луческу на довгій турнірній дистанції, але те, що румунський фахівець повернувся до України, вже хороший момент для вітчизняного футболу, його досвід допоможе не тільки Динамо, а й збірним країни. Луческу вміє працювати з молоддю.

Прихід Луческу насамперед допоможе Шахтарю відчути конкуренцію на внутрішній арені. Думаю, "гірники" не зможуть, як раніше, спочивати на лаврах. Упевнений, що суперництво в чемпіонаті посилитися, і це піде тільки на користь українському футболу", - розповів Ковалець.