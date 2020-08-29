Ренн обіграв Монпельє у 2 турі Ліги 1

Ренн із 4 очками очолив турнірну таблицю чемпіонату Франції

Джерело - Чемпіон.

У рамках 2 туру Ліги 1 Ренн приймав Монпельє.

Матч завершився мінімальною перемогою госопдраів поля з рахунком 2:1

Відзначимо, що команди догравали гру у меншості. Наприкінці першого тайму арбітр за грубу гру вилучив півзахисника Монпельє Флоран Молле, а у середині другого тайму червону картку отримав нападник Ренна Мартін Тер'єр.

Чемпіонат Франції – Ліга 1

2 тур, 29 серпня

Ренн – Монпельє 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 22 Ле Таллек (автогол), 2:0 – 77 Камавінга, 2:1 – 90+1 Лаборд

Раніше, Ліон розібрався із Діжоном у 2 турі Ліги 1.