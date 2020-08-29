Чорноморець переміг Енергію, Альянс вибив Металіст 1925. Результати матчів Кубка України

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 29 серпня, відбулися матчі першого попереднього етапу, за підсумками яких визначаться учасники 1/32 фіналу турніру.
Кубок України
1/64 фіналу, 29 серпня
Перемога – Кремінь 0:2 (0:0)
Метал - ВПК-Агро 1:3 (1:2)
Нікополь – Кристал 1:3 (0:2)
Альянс - Металіст 1925 2:0
Балкани – Миколаїв 0:1 (0:1)
Вікторія – Яруд 4:0
Енергія – Чорноморець 2:3 (1:3)
Нива В. – Чернігів - скасований
Поділля – Прикарпаття 2:1 (0:0)
Рубікон - Діназ Вишгород 0:2 (0:1)
Ужгород – Буковина 0:2
Раніше, Тернопільська Нива обіграла Карпати Галич.