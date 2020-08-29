Чорноморець переміг Енергію, Альянс вибив Металіст 1925. Результати матчів Кубка України

Результати матчів Кубка України

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 серпня, відбулися матчі першого попереднього етапу, за підсумками яких визначаться учасники 1/32 фіналу турніру.

Кубок України

1/64 фіналу, 29 серпня

Перемога – Кремінь 0:2 (0:0)

Метал - ВПК-Агро 1:3 (1:2)

Нікополь – Кристал 1:3 (0:2)

Альянс - Металіст 1925 2:0

Балкани – Миколаїв 0:1 (0:1)

Вікторія – Яруд 4:0

Енергія – Чорноморець 2:3 (1:3)

Нива В. – Чернігів - скасований

Поділля – Прикарпаття 2:1 (0:0)

Рубікон - Діназ Вишгород 0:2 (0:1)

Ужгород – Буковина 0:2

Раніше, Тернопільська Нива обіграла Карпати Галич.