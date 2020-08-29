Олімпік підписав аргентинського хавбека

Олімпік підсилився аргентинським гравцем

Олімпік оголосив про підписання 24-річного аргентинського хавбека Фабрісіо Альваренги.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Контракт з гравцем розрахований на 2 роки, в Олімпіку Альваренга виступатиме під 18-м номером.

Фабріціо Альваренга є вихованцем клубу Велес Сарсфілд.У минулому сезоні Другої ліги Аргентини хавбек провів 21 матч та відзначився лише трьома голами. За свою кар'єру 24-річний гравець встиг пограти за ряд аргентинських клубів.

Нагадаємо, Олімпік підсилився двома гравцями Динамо.