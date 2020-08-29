Олімпік підписав аргентинського хавбека

Джерело - olimpik.com.ua.
Олімпік оголосив про підписання 24-річного аргентинського хавбека Фабрісіо Альваренги.
Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.
Контракт з гравцем розрахований на 2 роки, в Олімпіку Альваренга виступатиме під 18-м номером.
Фабріціо Альваренга є вихованцем клубу Велес Сарсфілд.У минулому сезоні Другої ліги Аргентини хавбек провів 21 матч та відзначився лише трьома голами. За свою кар'єру 24-річний гравець встиг пограти за ряд аргентинських клубів.
Нагадаємо, Олімпік підсилився двома гравцями Динамо.