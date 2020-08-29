Джерело - Вацко Live.
Захисник Зеніту Ярослав Ракицький, хороший футболіст та сім'янин.
Про це заявив колишній гравець збірної України Артем Федецький.
"Я не можу говорити, що я їх засуджував. Футбол поза політикою - такого немає. Ракицький, як футболіст і сім'янин - класний пацан. Я проти того, щоб українські футболісти в даний час переходили в чемпіонат Росії, але Ракицькому при зустрічі руку подам. Це його вибір. Може, він по-іншому сприймає політичну ситуацію і те, що відбувається в країні", - сказав Федецький.
Нагадаємо, Ракицький і Тимощук стали чемпіонами Росії у складі Зеніта.