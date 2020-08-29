Захисник Зеніту Ярослав Ракицький, хороший футболіст та сім'янин.

Про це заявив колишній гравець збірної України Артем Федецький.

"Я не можу говорити, що я їх засуджував. Футбол поза політикою - такого немає. Ракицький, як футболіст і сім'янин - класний пацан. Я проти того, щоб українські футболісти в даний час переходили в чемпіонат Росії, але Ракицькому при зустрічі руку подам. Це його вибір. Може, він по-іншому сприймає політичну ситуацію і те, що відбувається в країні", - сказав Федецький.