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Вербич близький до повернення

Сьогодні 16:58 346 0
Беньямін Вербич переніс операцію
Вербич близький до повернення
#Динамо, #Вербич

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Словенський півзахисник Динамо Беньямін Вербич наприкінці липня переніс операцію на пахових кільцях.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

За прогнозами лікарів, відновлення футболіста мало зайняти місяць, після чого він повинен був повернутися до повноцінного тренувального процесу.

"Почуваюся добре. Больових відчуттів, які супроводжували мене впродовж відновлювального періоду, уже не відчуваю. Поки займаюся окремо, але планомірно підводжу себе до повернення до загальної групи. Думаю, ще кілька тренувань — і зможу вже працювати нарівні з усіма. Добре, що зараз пауза на матчі збірних, і встигну набрати форму до матчів за Динамо в чемпіонаті та кваліфікації Ліги чемпіонів", - розповів Вербич.

Нагадаємо, Луческу відмовився відпускати Русина.

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