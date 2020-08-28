Інгулець переглядає двох новачків

Команда Лавриненка шукає підсилення

Інгулець може підсилитися двома новачками: воротарем Володимиром Кринським та нападником Віталієм Квашуком.

Про це повідомляє Спортивна Кіровоградщина.

Кринський раніше останні два роки виступав у складі донецького Олімпіка. До того грав за ФК Полтава.

Квашук цього літа залишив латвійський клуб РФШ. До того грав за донецький Металург, луганську Зорю, Торпедо-БелАЗ (Білорусь), Вітебськ (Білорусь), Німан (Білорусь), Сабах (Азербайджан), Гомель (Білорусь).

Раніше, Інгулець прийняв звільнених директорів ПФЛ.