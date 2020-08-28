Рибка продовжить кар'єру у чемпіонаті Латвії

Джерело - sport.ua.
Український голкіпер Олександр Рибка продовжить кар'єру у латвійському клубі Лієпая.
Про це повідомляє Footboom.
Латвійській команді він дістався безкоштовно, адже Сабаїл Рибка покинув у статусі вільного агента.
Нагадаємо, що в минулому сезоні Олександр відіграв в дев'яти поєдинках чемпіонату Азербайджану. За свою кар'єру 33-річний страж воріт пограв за київське Динамо, донецький Шахтар, Оболонь, турецькі Карабюкспор і Афжет Афьонспор.
Після 15 турів Лієпая йде на восьмому місці в чемпіонаті Латвії, набравши 14 очок.