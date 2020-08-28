Керівництво планує попросити УАФ перенести найближчий матч

Джерело - ФК Верес.

У шести гравців рівненського Вереса виявилися позитивні тести на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У деяких футболістів проявилися симптоми вірусу.

З огляду на ситуацію з COVID-19, а також травмованих гравців, в стані команди залишилося тільки 10 футболістів, готових вийти на поле. Тому керівництво Вереса готує лист в УАФ з проханням перенести матч Кубка України проти черкаського Дніпра.

Матч Кубка України Верес - Дніпро запланований на 29 серпня.

Раніше, Інгулець прийняв звільнених директорів ПФЛ.