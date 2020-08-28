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У Вересі виявили шість випадків зараження коронавірусом

Сьогодні 07:10 187 0
Керівництво планує попросити УАФ перенести найближчий матч
У Вересі виявили шість випадків зараження коронавірусом
#коронавірус, #Верес

Джерело - ФК Верес.

У шести гравців рівненського Вереса виявилися позитивні тести на коронавірус. 

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У деяких футболістів проявилися симптоми вірусу.

З огляду на ситуацію з COVID-19, а також травмованих гравців, в стані команди залишилося тільки 10 футболістів, готових вийти на поле. Тому керівництво Вереса готує лист в УАФ з проханням перенести матч Кубка України проти черкаського Дніпра.

Матч Кубка України Верес - Дніпро запланований на 29 серпня.

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