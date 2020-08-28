Суркіс: Знайдемо спільну мову з Шевченком і Луческу по гравцях збірної

Всі гравці збірної України повинні з клубів приїжджати в національну команду в один час.

Про це заявив президент Динамо Ігор Суркіс.

"У мене немає позиції з цього приводу. Є ж головний тренер, який буде вирішувати. Єдине, я б хотів, щоб умови були для всіх однаковими. Якщо наші легіонери з Бельгії Яремчук, Безус або той же Маліновський, який грає в Італії, Ярмоленко, приїжджають 30 або 31 числа, я вважаю, що і наші гравці повинні приїхати в збірну водночас. Але якщо так треба для позитивного результату збірної, думаю, ми знайдемо спільну мову з Луческу і Шевченком.

Ніколи не відмовляли нашій національній команді, які б у нас не були відносини з УАФ. Наскільки я пам'ятаю, у нас 7 гравців викликається в молодіжну збірну. Вважаю, що ми повинні пишатися тим, що наші футболісти грають в збірних різних вікових груп, але все повинно бути по регламенту. Ніхто не дозволить порушувати регламент ФІФА і УЄФА", - сказав Суркіс.