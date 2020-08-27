Челсі відправив чотирьох гравців на карантин через спалах коронавірусу

Джерело - sport.ua.
Лондонський Челсі відправив чотирьох гравців команди на карантин на тлі спалаху коронавірусу в клубі.
Про це повідомляє The Sun.
На самоізоляції перебувають форвард Теммі Абрагам, хавбеки Мейсон Маунт і Крістіан Пулишич, а також захисник Фікайо Томорі.
Всі четверо провели відпустку на грецькому острові Міконос. Після повернення ніхто з них не прибув на тренувальну базу.
У клубі не коментують інформацію про можливі позитивні тести футболістів, проте відомо, що в команді є кілька випадків зараження.
Раніше, Сілва узгодив контракт з Челсі.