Челсі відправив чотирьох гравців на карантин через спалах коронавірусу

Група футболістів нещодавно провела відпустку у Греції

Лондонський Челсі відправив чотирьох гравців команди на карантин на тлі спалаху коронавірусу в клубі.

Про це повідомляє The Sun.

На самоізоляції перебувають форвард Теммі Абрагам, хавбеки Мейсон Маунт і Крістіан Пулишич, а також захисник Фікайо Томорі.

Всі четверо провели відпустку на грецькому острові Міконос. Після повернення ніхто з них не прибув на тренувальну базу.

У клубі не коментують інформацію про можливі позитивні тести футболістів, проте відомо, що в команді є кілька випадків зараження.

Раніше, Сілва узгодив контракт з Челсі.