 Шахтар - Динамо 1:3: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар - Динамо 1:3. Огляд матчу

Сьогодні 05:11 4364 0
Динамо завоювало свій дев'ятий Суперкубок України
Шахтар - Динамо 1:3. Огляд матчу
#Динамо, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

25 серпня у матчі за Суперкубок України Шахтар поступився Динамо.

Суперкубок України
25 серпня

Шахтар - Динамо 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 20 Де Пена, 0:2 - 31 Родрігес, 1:2 - 37 Мораес, 1:3 - 83 Соль

Шахтар: 30. Пятов, 2. Додо, 77. Бондар (Коноплянка 70), 4. Кривцов (Фернандо 87), 22. Матвієнко, 6. Степаненко, 8. Маркос Антоніо (Марлос 46), 21. Алан Патрік, 14. Тете (Соломон 61), 7. Тайсон, 10. Жуніор Мораес

Динамо: 1. Бущан, 20. Караваєв, 24. Тимчик, 94. Кендзьора, 34. Сирота, 5. Сидорчук, 14. Де Пена (Андрієвський 74), 22. Родрігес, 29. Буяльський (Лєднєв 82), 10. Шапаренко, 89. Супряга (Соль 61).

Попередження: Шапаренко 49, Караваєв 59

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